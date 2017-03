Wandelpaden dicht en extra toezicht wegens broedseizoen

ALKMAAR - Het broedseizoen van weide- en andere vogels is weer begonnen. Tot juli zijn daarom in broedgebieden diverse wandelpaden afgesloten en wordt extra toezicht gehouden op onder meer het aanlijnen van honden.

Door onze verslaggeefster - 8-3-2017, 12:12 (Update 8-3-2017, 12:12)

Zo zijn in verband met broedende weidevogels van 1 maart tot en met 1 juli delen van de routes van de wandelpaden van het Noord-Hollandpad en van Wandelnetwerk Noord-Holland tijdelijk aangepast. De alternatieve routes zijn op borden in het veld aangegeven en te vinden op de respectievelijke websites.

In het gebied van duinbeheerder PWN wordt extra toezicht gehouden en geven boswachters voorlichting over de geldende regels. In het Noord-Hollands Duinreservaat wordt in de broedperiode een aantal paden afgesloten en honden moeten gedurende deze maanden aan de lijn, onder meer in het Bergerbos.

De aangepaste regels gelden om vogelnesten -met name van op de grond broedende vogels- te beschermen, maar bijvoorbeeld ook konijnen, hazen en hagedissen, die gemakkelijk door loslopende honden te verstoren zijn.

Omdat overtreders de regels soms niet kennen en zich niet bewust zijn van de impact van hun gedrag, schrijven de boswachters niet alleen bekeuringen uit, maar geven ze ook voorlichting aan bezoekers. In deze voorlichtingscampagne werken PWN, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat en Recreatie Noord-Holland samen.