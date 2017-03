Jan Smit en Mona Keijzer openen kruiswegwandeling Volendam

Foto Wim Egas

VOLENDAM - Pastoor Paul Stomph verrichtte woensdagmiddag in de Sint Vincentiuskerk de officiële inzegening van de tweede editie van kruiswegwandeling door Volendam.

Hij deed dat in het bijzijn van zanger Jan Smit en CDA-politica Mona Keijzer. Van 1 maart tot en met tweede paasdag hangen veertien kruiswegstaties - schilderijen die de lijdensweg van Jezus uitbeelden - op verschillende locaties in en rond de oude kom van het vissersdorp. Bij elk schilderij staat een kort stukje tekst, een overdenking, die bezoekers laat nadenken over de vraag wat vandaag de dag de lijdensweg van Jezus Christus voor mensen betekent.

De wandeling begint bij Hotel Spaander, waar ook een routebeschrijving opgehaald kan worden, en leidt deelnemers langs bijzondere locaties als het stadion van FC Volendam en het Volendams Museum. De eerste editie van de wandeling vorig jaar trok circa 2.500 belangstellenden.