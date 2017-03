Aanpassing wandelpaden in broedseizoen

Foto: Ger Tik Een broedende scholekster.

REGIO - In verband met het broedseizoen van de weidevogels zijn vanaf 1 maart tot en met 1 juli delen van de wandelpaden van het Noord-Hollandpad en Wandelnetwerk Noord-Holland tijdelijk aangepast.

Weidevogels zijn begonnen met nestelen

Om vogels de gelegenheid te geven ongestoord hun eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen zijn er alternatieve routes gemaakt. De routes zijn in het veld aangegeven en ook te vinden op de website van het Noord-Hollandpad en op de website van het Wandelnetwerk Noord-Holland.

Weidevogels zijn beschermde vogels die steeds zeldzamer worden in Nederland. Weidevogels verblijven bij voorkeur in open weidegebieden, daardoor zijn de legsels extra kwetsbaar. Landschap Noord-Holland is nauw betrokken bij het beschermen van weidevogels.

Noord-Hollandpad

In opdracht van de provincie wordt het onderhoud en beheer van het Noord-Hollandpad en Wandelnetwerk Noord-Holland uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland. Op de website www.noordhollandpad.nl is alle informatie over wandelen op het Noord-Hollandpad te vinden.

Het Wandelnetwerk Noord-Holland biedt 2.000 kilometer wandelen door de hele provincie. Wandelaars kunnen kiezen voor het lopen van een themaroute, maar zelf een route samenstellen kan ook via www.wandelnetnetwerknoordholland.nl en of de app van Wandelnetwerk Noord-Holland.