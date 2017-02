Groot-Frieslandpad route van het jaar

Archieffoto Henrie van Zoggel

ALKMAAR - Het Groot-Frieslandpad, het lange afstandwandelpad van Bergen aan Zee naar het Duitse Leer, is tijdens de Fiets- en Wandelbeurs uitgeroepen tot Wandelroute van het Jaar 2017.

Door onze verslaggeefster - 24-2-2017, 12:10 (Update 24-2-2017, 12:10)

Het 362 kilometer lange pad van Wandelnet wint de verkiezing vanwege de rijke afwisseling aan landschappen en dorpen. ’Het heeft alles wat een moderne route nodig heeft’, aldus de jury, die verder enthousiast was over het grote aantal onverharde paden dat de route telt, de verzorgde bewegwijzering, het routeboekje en de website.

De prijs werd uitgereikt tijdens de Fiets- en Wandelbeurs in Gent. Het was voor het eerst dat de trofeeën van de Belgische en de Nederlandse editie van de beurs zijn samengevoegd tot één grote verkiezing. De andere genomineerde was het Vlaamse traject van het lange afstandwandelpad Amsterdam-Parijs. Het is de derde keer dat Wandelnet de trofee wint, eerder ging deze naar de streekpaden Stelling van Amsterdam (2010) en De Brabantse Wal (2013).

De gids van het Groot-Frieslandpad is verkrijgbaar in de webwinkel op www.wandelnet.nl en in de (reis)boekhandel.