Wandelen kan weer in Dorpzicht

Foto René Pop OPENING WANDELPAD DORPZICHT

DE COCKSDORP - Bijgestaan door burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel opende gedeputeerde Adnan Tekin (l.) vrijdagmiddag het nieuw ingerichte natuurgebied Dorpzicht bij De Cocksdorp.

Voor de gelegenheid was over de nieuwe voetgangersbrug over de Roggesloot een lint gespannen. Tekin, nog maar kort gedeputeerde, knipte dat zo voortvarend door dat hij bijna de fotografen te snel af was.

Door het gebied loopt een wandelroute die het hele jaar door toegankelijk is. De bebording is nog niet af, maar wandelen kan al wel. Tekin riep in zijn toespraak zijn in november vorig jaar overleden voorganger Tjeerd Talsma in herinnering. ,,Natuurontwikkeling is een zeer langdurig proces. Ik ben er trots op dat ik dit mag openen, maar ik heb er persoonlijk niet veel aan gedaan. Dit is vooral het werk van Tjalsma.’’

Bij het project zijn naast de provincie ook de gemeente, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Lieuw en LTO betrokken. Het was het eerste bezoek van Tekin. ,,We zijn nog niet klaar met de natuurontwikkeling op Texel. Waalenburg, De Haneplas en De Bol volgen nog.’’