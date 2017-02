Opening 450 kilometer lang nieuw wandelpad

Foto: Iris Versteeg Een afvaardiging van de provincie en gemeenten opent het nieuwe wandelpad.

AARLANDERVEEN - De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Zoeterwoude hebben samen met de provincie Zuid-Holland een nieuwe wandelroute in de Rijn-en Veenstreek en Zoeterwoude gerealiseerd.

Door Ruud Mooy - 15-2-2017, 15:00 (Update 15-2-2017, 15:00)

Forse uitbreiding Zuid-Hollands wandelroutenetwerk

In Wim en Cora’s Schapenfarm in Aarlanderveen verzamelden zich vorige week een groot aantal bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van organisaties in de recreatieve sector, voor de officiële opening van de nieuwe wandelroute. Gastheer wethouder Kees van Velzen schetste na zijn welkomstwoord het belang van de 450 kilometer lange toevoeging aan het totale (2.800 km) wandelroutenetwerk van Zuid-Holland. Hij prees de samenwerking tussen de gemeenten en de provincie waarvoor de uitvoeringswerkzaamheden nog geen jaar in beslag namen.

Gedeputeerde Han Weber die de officiële opening zou doen, was ziek en liet zich vervangen door Jeroen Delmeire, Hoofd Bureau realisatie Water & Groen van de provincie. Deze verrichtte die taak prima, zeker toen hij een mooie promotiezitbank aan Van Velzen aanbood en ook de economische kansen beschreef die ondernemers in het gebied door de wandelpaden krijgen. „En”, sprak hij, „de provincie heeft daarbij de digitale app ‘Wandelen 123’ ontwikkeld.”

Eén van de ondernemers, die zich bewust is van wat voor mogelijkheden het wandelroutenetwerk het agrarisch bedrijfsleven biedt, is veehouder Aad Straathof uit Leimuiden die iedereen een vilten tasje uitdeelde met informatie over wandelarrangementen in de Rijn-en Veenstreek. „Ik had dat tasje ook graag aan gedeputeerde Han Weber overhandigd, gezien zijn voornaam - ’Hannie hou mijn tasje even vast’ - maar helaas.” Hij pleitte voor het beter vindbaar maken van de wandelpaden die over boerenland gaan. Vervolgens riep hij de genodigden op naar buiten te gaan waar de bestuurders gezamenlijk een mega schilderijlijst onthulden, waarna de eerder genoemde zitbank en de informatiepaal in zicht kwamen en het nieuwe wandelpad geopend was. Daarna lieten velen zich binnen deze omlijsting op of rond de bank fotograferen.

Wandelingen

Op het 450 kilometer lange wandelpad zijn in een nieuw knooppuntensysteem 35 startpunten met informatiepalen.

Zie www.rijnenveenstreek.nl