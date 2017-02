Brug over de Roggesloot schakel in Cocksdorper wandelrondje

Foto René Pop Nieuwe brug wandelpad Dorpzicht

DE COCKSDORP - Een belangrijke schakel in het wandelrondje ’Dorpzicht’ vanuit De Cocksdorp is de aanleg van deze burg over de Roggesloot.

In het gebied wordt al enkele maanden gewerkt aan ’nieuwe natuur’. Het wandelpad leidt langs de nieuw schrale graslanden en kreken van Dorpzicht, dat ook vogelaars veel te bieden heeft. Een uitkijkpunt vergroot de mogelijkheden om vogels in hun natuurlijke omgeving te kunnen waarnemen.

Voor de wandeling van zo’n vijf kilometer is eerder al een nieuwe oversteek gemaakt bij de Postweg. De wandeling voert ook door het Krimbos en langs de Lancasterdijk.