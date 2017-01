Eindelijk wandelpad van camping naar het dorp Den Hoorn

Foto Anja Roubos Het peerdepad naar de dijk bij de havensluis is bijna klaar.

DEN HOORN - Met een wandelpad van de camping naar het dorp en een ’peerdepaadje’ zijn de wandelprojecten van De Lieuw bij Den Hoorn bijna klaar.

Door Anja Roubos - 27-1-2017, 14:59 (Update 27-1-2017, 14:59)

Marcel Drenth is er blij mee: ,,Eindelijk, na acht jaar, heb ik toestemming van de grondeigenaren en komt er een leuke verbinding van de camping met het dorp, die ook nog eens sneller en veiliger is dan de drukke weg. Het kan al in maart klaar zijn.’’ Dit pad komt uit bij de voormalige Drijverschool.

Het is het laatste stukje van het Neeltjesnolpad, dat via Loodsmansduin, de camping en duingebied naar de Neeltjesnol aan het Molwerk loopt. Het in 1956 afgegraven duin Neeltjesnol moet nog worden hersteld. Drenth gaat ervan uit dat dit omstreeks de zomer zal gebeuren.

Het in ere herstelde oude peerdepad, dat ook bijna klaar is, loopt van de Watermolenweg naar de dijk bij de havensluis. De middenstrook bestaat uit bolliggend straatwerk, met daarnaast aan beide zijden steenslag. Alleen bij het begingedeelte moeten de zijkanten nog worden afgewerkt. ,,Het peerdepaadje is bedoeld om de historie van het landschap zichtbaar te maken. Daarnaast is het ook opgenomen in een wandelpad’’, verklaart Marcel Drenth.

Inclusief het Neeltjesnolpad maakte De Lieuw vier ommetjes rond Den Hoorn in het kader van het veelomvattende Loodsproject.