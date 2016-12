Kerst Wandelen langs een lint van licht

Foto Pascal Fielmich

KOOG AAN DE ZAAN - Wandelen kan dwars door het natuurschoon, maar ook middenin de stad. Zeker in de kersttijd is dat laatste niet te versmaden, en al helemaal niet in de donkere avonduren.

Huizen en tuinen steken elkaar de ogen uit met allerlei lichtgevende kerstversiering, de een nog uitbundiger dan de ander.

Wandelsportvereniging De Laatste Loodjes hield woensdag voor de zevende keer een kerstlichtjes-wandeltocht door Koog aan de Zaan en Zaandijk. Tientallen wandelaars trokkken langs het spoor van lichtjes.