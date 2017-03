Club van 100 zoekt visjes

IJMUIDEN - Voor de derde editie van de Vissenloop, de wandeltocht die zondag 21 mei plaatsheeft, is nieuws bedacht. Voor mensen en bedrijven die iets extra’s willen doen.

Omdat ze de Vissenloop en/of KWF kankerbestrijding een warm hart toedragen: de Club van 100. Timmerbedrijf Pascal Voetelink heeft daarvoor geheel belangeloos een prachtig aquarium gemaakt, waarin de Club-van-honderdvissen gaan zwemmen. Door eenmalig honderd euro te doneren, komt een naam en/of logo op zo’n visje te staan. Toon Boon van tobo-reclame uit Santpoort maakt daar (ook weer geheel belangeloos) een prachtige sticker voor. Deelnemers krijgen een certificaat en een bon om op de 21ste mei bij de finish een gebakken visje mee te eten. Het bord komt op de site en tijdens de Vissenloop een ereplaats op het podium te staan.

Aanmelden kan via info@vissenloop.nl of door contact op te nemen met Maaike Bouwens (06-36124430) of Fred van Dam (06-53415629). Direct meedoen: stort honderd euro op rekeningnummer NL 59 RABO 0373 5372 63 ten name van KWF kankerbestrijding -143813 o.v.v. ’Club van 100’ en met vermelding van de naam die op het visje moet komen te staan.

Zie ook: www.vissenloopijmuiden.nl