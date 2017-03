Heuvelroute wandelaars

LAREN - De vijfde groepswandeling (20,3 km) van de Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi voert de lopers op zondag 12 maart naar Eemnes en Blaricum.

Aanvankelijk stond de Eempoldertocht op het programma, maar door de overvloedige regenval is een aantal zandwegen onbegaanbaar geworden, laat de organisatie weten.

Vanuit Laren trekt het gezelschap nu richting Eemnes (Wakkerendijk, oude dorp en Meentweg) en vandaar naar Blaricum. De terugweg gaat via de Woensberg, Huizerhoogt en de Tafelberg.

Start en finish is de clubkantine van SV Laren’99 aan het Schuilkerkpad in Laren, waar de koffie om 9.00 uur klaar staat. Een halfuurtje later gaat de groep op pad. Aanmelding is gewenst via de site www.wandelvierdaagsehetgooi.nl. Honden mogen niet mee.

Aan de wandelaars wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie en het goede doel, de Stichting Vier het Leven, die culturele uitstapjes organiseert voor eenzame ouderen.