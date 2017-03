’Wandelen meest complete sport’

CASTRICUM - Graag vertelt Wim Heijboer, trainer en coach van Brisk Walking, bezoekers zondag 12 maart vanaf 10.00 uur over wat het doel is van de, in zijn ogen, meest complete sport; wandelen.

Wim heeft 22 jaar geleden na een traject van jaren voorbereiding alle sporten als Fun Walking, Power Walking, Nordic Walking, Bootcamp wandeltraining in een nieuw jasje gestoken en daar intussen de nodige resultaten mee bereikt. Hij gaat tijdens de presentatie in het restaurant van Camping Geversduin vertellen wat hij zo belangrijk vindt in de wandelsport.

In ongeveer twee uur ben je veel wijzer geworden over de sport en heb je als je ook je wandelschoenen hebt aangedaan een stuk wandelervaring erbij. Aanmelden wordt op prijs gesteld en kan via een mail aan Heijboer, heijboer@smaakenpassie.com. Of via 06-53713127.