Paden dicht Nationaal Park Duinen van Texel

DEN BURG - De met groene paaltjes aangegeven wandelroutes in het Nationaal Park Duinen van Texel zijn sinds 1 maart gesloten.

Hierdoor ontstaan gebieden die groot genoeg zijn voor vogels die veel rust nodig hebben om te broeden. Ook is de regeling weer van kracht dat honden in het nationaal park bijna overal aan de lijn moeten. Ze mogen wel los op de paden in de Dennen en het Krimbos.

Op overtreding staat een boete van 90 euro. Staatsbosbeheer hoopt dat mensen ’s nachts hun katten binnenhouden om verstoring van broedende vogels te voorkomen.