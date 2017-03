Op expeditie door Oer-IJ delta

Foto aangeleverd Wandelaars bij Erfgoedpark De Hoop in Uitgeest, waar één van de routes langs loopt.

CASTRICUM - Een ontdekkingswandeltocht door een ’bijna’ vergeten gebied. Dat is de Oer-IJ Expeditie die dit jaar op Hemelvaartsdag, 25 mei, haar eerste editie beleeft. Wandelaars kunnen kiezen uit vier verschillende routes: 9, 15, 20 en 25 kilometer.

Door Marjolein Eijkman - 3-3-2017, 13:15 (Update 3-3-2017, 13:15)

De start is bij het Huis van Hilde in Castricum, waarvandaan de wandelaars de Oer-IJ delta in trekken. Tot het begin van de jaartelling stroomde door dit gebied een zijarm van de Rijn.

Er is onderweg aandacht voor de natuur, maar de deelnemers worden tijdens het wandelen ook op ’verrassende en soms ludieke’ wijze aan het verleden herinnerd. ,,We houden nog een beetje geheim wat er precies gaat gebeuren’’, aldus een woordvoerster van organisator Le Champion.

Stempelposten

Ze kan wel een klein tipje van de sluier lichten over wat het wandelevenement voor de deelnemers in petto heeft. Zo zijn er vier stempelposten -voor elke route een andere- op bijzondere locaties: bezoekerscentrum De Hoep in Castricum, Historisch Regthuys Uitgeest, Slot Assumburg in Heemskerk en Fort aan den Ham in Uitgeest.

,,Op een unieke manier worden hier de verhalen van vroeger tentoongesteld, zodat de deelnemers het verleden herbeleven.’’ Onder andere speciale Oer-IJ gidsen verrassen de wandelaars ook onderweg met dit boeiende verleden.

Het goede doel van het evenement, waaraan deelnemers bij inschrijving kunnen bijdragen, is de Stichting Oer-IJ. Deze stichting zet zich in voor het behoud en verantwoord beheer van het bijzondere en kwetsbare Oer-IJ gebied.

Voor meer informatie en inschrijving: www.oerijexpeditie.nl.