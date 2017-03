Wandelen met Bellefleur

NAARDEN - Op woensdag 8 maart is er weer een wandeltocht met WOC Bellefleur.

De wandeling begint om 13.00 uur vanaf Bellefleur an de Mackaylaan. De duur van de wandeling is ongeveer anderhalf uur zonder koffie- of theepauze omdat er geen restaurant op de route is. Bij vragen, kun je contact opnemen met Gré Poort, 035-6951686