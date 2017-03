Rondleiding Een Zee van Staal

Foto Heleen Vink Zee van Staal

WIJK AAN ZEE - Zondag 5 maart wordt er in het beeldenpark Een Zee van Staal bij Wijk aan Zee een rondleiding van een uur gegeven langs alle monumentale beelden, die staan opgesteld in het duinlandschap.

Een gids vertelt bij elk beeld iets over de inspiratiebronnen van de kunstenaar en de uitgangspunten die tot het werk hebben geleid. Toegang en rondleiding is gratis. Opgeven is niet nodig.

Het beeldenpark bevindt zich op de hoek van de Bosweg en de Reyndersweg te Wijk aan Zee. De wandeling begint om 14 uur vanaf de entree van het park.