Trappenbergloop: hardlopen en wandelen

HUIZEN - Leon Graumans, Karin Vissers en Marleen Vos . Dat zijn de grote namen van de Rabobank Trappenbergloop komende zondag tussen Huizen en Bikbergen.

Dit jaar is weer het parcours voor de tien kilometer veranderd van vier rondes van twee en een halve kilometer naar drie rondes van drie en een halve kilometer. Volgens de organisatie, Atletiekverenging Zuidwal, is het grote voordeel van deze aanpassing dat er meer ruimte ontstaat voor wedstrijdlopers om zo hun gewenste tijd te realiseren.

De hardloopwedstrijd in de natuur heeft opnieuw Revalidatiecentrum De Trappenberg als start- en finishlocatie. Al om 9.30 uur starten de sportief wandelaars en nordic walkers. Nieuw is de Kabouterloop 600 meter voor kinderen om 10.45 uur. Vervolgens is de iets oudere jeugd aan de beurt. Zij lopen 1,15 kilometer (geboortejaar 2007-2011) of 2,3 kilometer (2202-2006).

Om 11.45 uur gaat de korte loop voor de recreatieve hardlopers van start. Zij kunnen kiezen uit een, twee of drie rondes van twee en een halve kilometer. Om 13.00 uur start de lange loop over tien kilometer voor wedstrijdlopers en goed getrainde recreanten.

Wie zich nu nog wil inschrijven, kan dat zondag tot 45 minuten voor aanvang van de start doen in het inschrijfgebouw bij de Mytylschool.

De wedstrijd- en sponsorcommissie zijn erg blij dat Rabobank Gooi en Vechtstreek de titelsponsoring is blijven voortzetten. Uitbreiding van het aantal enthousiaste sponsoren en hun lokale betrokkenheid doet de vereniging deugd. De JDRF Stichting ‘strijd tegen Type 1 Diabetes’ is present om hun goede doel meer aandacht te geven.