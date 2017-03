Oer-IJ Expeditie verrassende ontdekkingswandeltocht

IJMOND - Op Hemelvaartsdag, dit jaar op donderdag 25 mei, vindt voor de eerste keer de Oer-IJ Expeditie plaats. Dit nieuwe wandelevenement van Le Champion leidt dwars door het groene buitengebied van Castricum.

Inschrijving open per 1 maart

Wandelaars kunnen kiezen uit vier verschillende routes van 9, 15, 20 en 25 km. Stichting Oer-IJ, partner van het evenement, zorgt onderweg voor een optimale beleving van het landschap.

De Oer-IJ Expeditie is een echte ontdekkingswandeltocht door een ‘bijna’ vergeten gebied. Er wordt gestart bij het Huis van Hilde in Castricum en van daaruit trekken de wandelaars door het land van Hilde het Oer-IJ gebied in. Door dit weidse groene landschap stroomde tot het begin van de jaartelling een zijarm van de Rijn. Via verschillende routes wordt kennis gemaakt met het verleden door op een leuke, verassende en soms ludieke manier aan dat verleden te worden herinnerd. Ook zijn er op de routes sfeervolle verzorgingsposten waar de wandelaars tussendoor kunnen uitrusten.

Er is onderweg niet alleen aandacht voor de natuur. Het verleden heeft bijzondere sporen nagelaten. De wandelaars van de Oer-IJ Expeditie worden hier op gewezen en zullen voortaan met andere ogen naar dit verrassende landschap kijken.

Stichting Oer-IJ

Het Goede Doel van het evenement is Stichting Oer-IJ. Zij zetten zich in voor het behoud en verantwoord beheer van dit bijzondere en kwetsbare gebied. Bij de inschrijving kunnen deelnemers dit gebied steunen door een bijdrage te doen.

Inschrijving

Vanaf woensdag 1 maart gaat de inschrijving open. Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.oerijexpeditie.nl.