Nu al 3000 inschrijvingen voor Wandel4Daagse Alkmaar

Foto JJFoto/Jan Jong Plus wandel4Daagse Alkmaar

ALKMAAR - De Wandel4Daagse Alkmaar is pas van 21 tot en met 24 juni, maar inmiddels hebben zich al ruim 3000 wandelaars ingeschreven voor de elfde editie van het evenement.

Tot nu toe kwamen de meeste inschrijvingen binnen voor de 25 kilometer per dag, gevolgd door de 15 kilometer. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor vijf verschillende afstanden: 8,5 kilometer, 15, 20, 25 of 40 kilometer per dag. Ook kan ervoor gekozen worden niet alle vier de dagen, maar alleen de laatste twee dagen mee te lopen: de Halve 4Daagse. Wandelaars kunnen zich nog tot en met 6 juni inschrijven via pluswandel4daagsealkmaar.nl.