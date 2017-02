Veldleeuweriken spotten op Park Vliegbasis Soesterberg

SOESTERBERG - Vanaf komend weekeinde is het Park Vliegbasis Soesterberg weer open voor wandel- en fietsexcursies onder begeleiding van een ervaren gids.

Door Redactie - 28-2-2017, 8:50 (Update 28-2-2017, 8:50)

Het voorjaar komt eraan en dat is op de voormalige militaire vliegbasis overal te zien en te horen. Omdat de basis tientallen jaren voor het publiek afgesloten is geweest, heeft het een zeer rijke en gevarieerde flora en fauna. Langs de voormalige start- en landingsbanen van de straaljagers liggen grote schrale graslanden, die nu een een paradijs zijn voor kruiden als het hazenpootje en het muizenoor. De graafbijen vliegen weer uit en, zo laat de beheerder weten, de eerste veldleeuweriken zijn weer terug.

Daarin is de oude vliegbasis ongekend: vorig seizoen werden meer dan 200 broedparen van dit bedreigde vogeltje geteld. De veldleeuweriken, ooit algemeen in Nederland, komen nog maar op enkele plaatsen in ons land voor. Door de intensieve landbouw is het leefgebied van deze inheemse vogel de afgelopen dertig jaar sterk aangetast. Om de leeuwerik te beschermen zal het park 15 maart tot 15 augustus tijdelijk niet toegankelijk zijn.



De excursiekalender is te vinden op www.utrechtslandschap.nl