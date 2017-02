Wandeling Purmerend

PURMEREND - Werkgroep 55 Plus houdt zondag 26 februari een wandeling in Wheermolen en omgeving.

Ook geschikt voor mensen die gebruik maken van een rollator of scootmobiel. De wandeling start om 14 uur bij Wijkplein Where aan Triton 73. Na afloop is er soep. Deelname is gratis.