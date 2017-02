Wandelkaart Rijn- en Veenstreek

NIEUWKOOP - Het onlangs geopende wandelknooppuntnnetwerk biedt 450 kilometer wandelplezier binnen de Rijn- en Veenstreek, waarvan Nieuwkoop ook deel uitmaakt.

Om optimaal van dit netwerk gebruik te kunnen maken, is er een kaart ontwikkeld. Hierop staan knooppunten, routesuggesties en informatie over bezienswaardigheden.

De kaart is te koop (€5,95) bij TIP Nieuwkoop aan de Noordenseweg 23a, dat in het winterseizoen is geopend woensdag 13.30 tot 16.00 uur en zaterdag 10.00 tot 14.00 uur.