Winterwandeling door park de Rekerhout

Foto: Paul Bannink Zullen we dit voorjaar nog een winters tafereel als dit zien in de Rekerhout?

ALKMAAR - Het IVN verzorgt zondag 26 februari haar maandelijkse wandeling door het park de Rekerhout in Alkmaar.

De winter is in volle gang en dat betekent voor planten en bomen dat de rustperiode is aangebroken. In zachte winters zoals dit jaar komen bomen kort na elkaar met stuifmeel, dus mensen met hooikoorts krijgen in de komende maanden alles tegelijk, op dit moment zijn vooral de Hazelaar en Italiaanse Els al aardig aan het bloeien. Doordat het park nu een open karakter heeft gekregen en de bomen geen blad meer dragen kunnen de wandelaars diverse wintergasten bekijken, als de Koperwiek.

Wie mee wil wandelen en alles over knoppen en vogels wil leren, kan zich aanmelden voor deze winterwandeling. De start is om 10.00 uur bij de kinderboerderij in de Rekerhout. Er wordt een bijdrage gevraagd, 2,50 euro voor volwassenen, kinderen mogen gratis mee. Wandelaars wordt aangeraden een verrekijker mee te nemen. Meer info verkrijgbaar via 06-14171864.