Weer of geen weer, altijd wandelweer

DEN HELDER - De PCOB-wandelgroep wandelt op dinsdagmorgen. Om 9.30 uur start de groep steeds van een andere startplaats.

Aan het einde van de wandelroute drinken de deelnemers samen een kopje koffie of thee. De wandeling gaat, weer of geen weer. Wie mee wil kan zich eenvoudigweg melden op een van de startplaatsen.

Dit zijn in februari: 14 februari Boerderij De Schooten, 21 februari Noorderhaven en 28 februari de bibliotheek in de binnenstad. Voor meer informatie neem contact op met de heer C. van der Spek, 06-46306566.