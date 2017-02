Lopen langs de mooiste plekjes rond Waarland

Het is te hopen dat de zon zich zondag tijdens de Snerttocht ook nog even laat zien.

WAARLAND - Vanuit het Dorpshuis in Waarland start zondag een winterse wandeling over twee verschillende afstanden. Met, zoals de naam Snerttocht al doet vermoeden, voor alle deelnemers na afloop een kom van deze soep.

Door Kirsten Koks - 3-2-2017, 12:16 (Update 3-2-2017, 12:16)

De Dorpshuiscommissie heeft twee routes uitgezet, van tien en twintig kilometer. Starten voor de lange afstand kan tussen half tien en tien uur, deelnemers die gaan voor de korte afstand mogen tussen half elf en elf uur ’s ochtends starten.

,,De meeste mensen kunnen makkelijk tien kilometer lopen. Maar sommige willen ook meer’’, zegt Sandra Hogerheijde namens de organisatie. ,,We moeten kijken hoeveel animo er is voor de twintig kilometer. Anders wordt het volgend jaar misschien wel vijftien.’’

De wandelaars lopen door en rondom het dorp Waarland. Een mooi moment om een frisse neus te halen en direct wat van de omgeving te zien. Sandra Hogerheijde wil nog niet te veel verklappen over de route: ,,De route is gedeeltelijk verhard. Om het dorp heen zijn diverse wandelpaden. De wandelaars komen langs allerlei mooie plekjes die Waarland rijk is. Onderweg is er een koffiestop. Na afloop is er voor iedereen een portie snert. Die is zelfgemaakt door de beheerder van het Dorpshuis, Giel Mol. Honden mogen zondag helaas niet mee lopen, omdat we over dijken lopen waar ook regelmatig schapen grazen.’’

Deelname aan de tocht kost 5 euro per persoon. Vooraf opgeven om mee te lopen is niet nodig.