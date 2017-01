WijnSpijs Wandeling in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Acht Enkhuizer restaurants doen mee aan de WijnSpijs Wandeling in Enkhuizen op zondag 5 februari.

Het gaat om Onder de Wester, Die Drie Haringhe, De Smederij, Tydloos, Van Bleiswijk, Het Wapen van Enkhuizen, Broekhuizen en Dubbel en Dwars.

Kaarten kosten 60 euro in de voorverkoop (tot 3 februari). Hiermee lopen deelnemers tussen 12 en 17 uur een route en krijgen zij bij ieder restaurant een wijnspijs-combinatie. „Een laagdrempelige manier om de leukste restaurants van de stad te ontdekken”, aldus Wouter Dijkstra, die in 2010 vanuit het eigen restaurant in Haarlem met de wandelingen begon.