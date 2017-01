Rondje om met Loop je Fit Westerland

WESTERLAND - Iedere week een rondje lopen samen met anderen; dat is wat met Loop je Fit van Sport Nu Westerland wordt gedaan.

Westerland Iedere week een rondje lopen samen met anderen; dat is wat met Loop je Fit van Sport Nu Westerland wordt gedaan. Wie ook lekker actief bezig wil zijn in de buitenlucht is welkom op zich aan te sluiten.

Terwijl er een mooie ronde wordt gelopen over Westerland zijn er tempowisselingen en oefeningen. Alle spieren komen aan bod. Verder is er aandacht voor reactievermogen en balans, wat erg belangrijk is in het dagelijks leven.

De route gaat af en toe over onverhard terrein dus goede wandelschoenen zijn een aanrader. Alles gaat in wandeltempo, er wordt dus niet hard gelopen.

Loop je Fit is een serie van tien lessen en wordt gegeven op maandagochtend. Op 6 februari start er een nieuwe serie. Sport Nu is gevestigd aan de Westerlanderweg 160, 1778 KP Westerland. Meer informatie en het aanmeldformulier staan op www. sport-nu.nl/loop-je-fit. Bellen met 06-53730319 kan ook.