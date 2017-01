Wekelijkse wandeling door de natuur

HEILOO - De werkgroep Gezond Natuur Wandelen Heiloo biedt vanaf 12 januari elke week een gratis, begeleide wandeling aan in en rond Heiloo.

Iedereen die het leuk vindt om in een rustig tempo een uurtje te wandelen is welkom.

De wandelingen zijn geen natuurexcursies, maar onderweg vertellen de begeleiders wel kort iets over de natuur en de omgeving. Meelopen is gratis en opgeven is niet nodig. Na afloop kan samen een kopje koffie of thee gedronken worden.

De wandelingen starten 12 januari om 10.00 uur vanaf het activiteitencentrum op Landgoed Willibrordus, Bullaan 2. Meer informatie is te vinden op de website www.gezondnatuurwandelen.nl.