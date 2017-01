Wandeling Theo Thijssen

Archieffoto Theo Thijssen.

AMSTERDAM - Het Theo Thijssen Museum staat in de eerste Leliedwarsstraat 16, vlakbij de Westertoren. Het is niet groot, maar vertelt wel een mooi en groots verhaal.

Op de plek waar op 16 juni 1879 Theo Thijssen werd geboren laat het zien hoe een kind uit de dan nog vaak kansloze arbeidersklasse toch zichzelf ontwikkelt en bijdraagt aan de emancipatie van die arbeidersklasse.

Het museum bezit ook een kleine boekwinkel, waarin niet alleen publicaties van en over Thijssen worden verkocht, maar ook boeken over en afbeeldingen van de Amsterdamse Jordaan.

Wandelen

Het museum biedt ook een aantal wandelingen aan in de sfeer van Theo Thijssen. Die worden gehouden in de zomer onder leiding van een gids. Zo waren het afgelopen jaar wandelingen met als thema ’Socialisten in de Jordaan’ en ’Literatuur in de Jordaan’.

Sinds de tijd dat Thijssen daar zijn kinderjaren doorbracht is daar veel veranderd. Toch heeft de buurt nog een intiem karakter met bijpassende maar eigentijdse en bijzondere winkels en horeca.

Theo Thijsen Museum. Amsterdam. Do t/m zo, 12-17 uur. Groepen ook op afspraak: 020-420 7119. www.theothijssenmusem.nl