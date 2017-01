Wandelen in het Streekbos

BOVENKARSPEL - Liefhebbers van een frisse nieuwjaarswandeling kunnen zich gaan opmaken voor een excursie in het Streekbos op zondag 8 januari, samen met twee IVN-gidsen.

Verzamelplaats is het IVN in het Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel, om 14.00 uur.

De gratis wandeling wordt aangepast aan de weersomstandigheden en de deelnemers, volwassenen én grotere kinderen. Laarzen aandoen is wel zo handig. De IVN-gidsen zullen tijdens het wandelen wijzen op overwinterende vogels, kleurige paddenstoelen en bomen zonder blad.

Want ’een bos in de winter is niet saai’, aldus het IVN. Vandaar de introductie ’anders kijken voor beginners’.