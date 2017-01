Winter-, strand- en duinwandeling Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Wandelsportvereniging De Zwervers houdt op zondag 8 januari een winter-strand-duinwandeling.

Er wordt vanaf 9 uur gestart vanuit het restaurant van Sporthal Heliomare. Er is keuze uit parkoersen van 5, 10, 15, 20 en 25 km. Voor de 20 en 25 km kan tot 11 uur gestart worden, voor de overige afstanden is dat 13 uur. Een duinkaart is aan de starttafel te koop.