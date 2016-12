Wandelen met oliebollen en snert

Foto Ben Hooijschuur Wandelen is leuk, samen wandelen nog veel leuker

ZAANDAM - Reeds vele jaren is de laatste wandeling van het jaar bij Wandelsportvereniging De Laatste Loodjes De Oliebollen Snert Tocht. Ook dit keer wordt er een heerlijke ochtendwandeling op donderdag 29 december georganiseerd die start vanuit het DTS Clubgebouw De Trots, Zuiderweg 72, 1456 NH Wijde Wormer.

De lengte van de wandeling is 10,4 kilometer, start om 10.00 precies en inschrijven kan vanaf 09.15 uur. Een ieder loopt z’n eigen tempo met behulp van een routebeschrijving die wordt verstrekt bij de start. Onderweg wordt niet gepauzeerd.

Smakelijke hap

De wandelroute gaat vanuit het clubgebouw van DTS via de Zuiderweg, op het fietspad langs de snelweg richting Jagersveld. Uitkomend bij de Ramsbeek gaat de route naar de Braakdijk waar op nummer 18 rood bij de familie Thea en Roel van Delft de oliebollen worden uitgedeeld.

Na deze smakelijke hap gaat de wandelroute verder door diverse straten van de wijk het Kalf, nog even door het Jagersveld om zo weer te arriveren bij de DTS kantine. Aldaar kunnen de deelnemers een heerlijk kopje koffie/thee nuttigen en uiteraard genieten van een heerlijk kop snert tegen kostprijs.

Iedereen welkom

Lid of geen lid iedereen is van harte welkom om in twee uurtjes deze laatste ochtendwandeling van dit voor De Laatste Loodjes mooie wandeljaar 2016 mee te beleven. Deelname voor niet-leden bedraagt € 3,50, Bondsleden € 2,50 en DLL-leden betalen € 1,50.

Hiervoor ontvangt men een parkoersbeschrijving en tegoedbon voor een kopje koffie of thee.

Alle verdere informatie: www.wsvdelaatsteloodjes.nl