Wandelen door Wimmenummerduinen

EGMOND AAN DEN HOEF - Zondag 1 januari 11.00 uur: wandelen door de Wimmenummerduinen met een IVN-natuurgids.

Een gids vertelt over het landschap en de invloed van de grote grazers op de begroeiing en wat er aan planten en dieren te zien of te horen is.

Start bij het PWN-informatiebord op het parkeerterrein aan het Nachtegalenpad in Egmond aan den Hoef. Kosten zijn 2,50 euro.