Nazomer in Heilooërbos

HEILOO - Het IVN houdt zondag 28 augustus een wandeling in het Heilooërbos.

Door Internetredactie - 26-8-2016, 13:09 (Update 26-8-2016, 13:09)

Augustus is in veel opzichten een rusttijd in de natuur; de vogels zwijgen en er zijn wat minder bloeiende planten. Tijdens deze wandeling komt de nadruk daarom te liggen op de bomen zelf. De wandeling start om 10 uur bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg en duurt ongeveer twee uur. Opgave vooraf is niet nodig. Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld.



Inlichtingen via IVN-Heiloo@hccnet.nl, telefoonnummer 072-5325110 of www.ivnnkl.nl/.