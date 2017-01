Wandelroute Friesland: Mooiste langs elf steden (9 km)

Noem hem gerust de Wandelgoeroe van Nederland. Hij ontwikkelde routes als de Koninklijke Weg en het Westerborkpad. Zijn nieuwste ’klusje’ is het Elfstedenwandelpad. Deze raswandelaar, Johan Vellinga, gaat ons voor op een mooi stukje van het ’pad onder constructie’ tussen Sneek en IJlst.

Door Joop Duijs - 15-1-2017, 11:55 (Update 15-1-2017, 12:00)

Tocht der tochten zonder schaatsen

Vellinga staat me op te wachten bij het station van Sneek. Het decor is passend, poederlaagje sneeuw en de temperatuur net onder nul. Elfstedenweer dus en het stadje, dat de schaatsers als tweede van de elf passeren, lijkt er klaar voor.

’Snits’, dat in 1456 stadsrechten kreeg, is écht mooi. Het heeft prachtige grachten en vele monumentale panden. De Martinikerk bijvoorbeeld met de Klokkentoren, het gezellige horecaplein dat niet alleen tijdens de Sneekweek vele bezoekers trekt en de wereldberoemde Waterpoort. Want het uit 1613 stammende bouwwerk staat als replica niet alleen in Madurodam en Avifauna, maar ook in het Chinese Shenyang, het Japanse Nagasaki en Legoland in Denemarken.

We gaan verder langs de Geeuw waarover de schaatsers tijdens ’dé tocht’ naar de derde stad IJlst glijden. Nadat we via een van de twee karakteristieke houten bruggen de A7 zijn overgestoken, wandelen we de polder in die beide steden scheidt.

Onderweg praat Johan me bij over het Elfstedenwandelpad, niet te verwarren met de Elfstedenwandeltocht die met zijn 220 kilometer korter is, maar wel min of meer het schaatsparcours volgt. „Het Elfstedenwandelpad kruist weliswaar alle elf steden, maar gaat verder geheel zijn eigen weg. Natuurlijk kom je daarbij langs vele bekende punten van de schaatstocht, maar ik ben echt op zoek gegaan naar de mooie weggetjes die de elf Friese steden met elkaar verbinden. De route gaat dan ook voor zeker twee derde over onverharde paden.”

Bij het uitstippelen van de route had Vellinga (68) dit keer te maken met een echte deadline. Volgend jaar is Leeuwarden Culturele Hoofdstad en de opening van het Elfstedenwandelpad is een van de onderdelen van het programma. „Je moest eens weten hoeveel tijd het kost om alles rond te krijgen. Want als we er niet direct uitkomen met de landeigenaren, lossen we dat op met een persoonlijk gesprek aan de keukentafel. Ach, je leert zo nog eens wat mensen kennen”, lacht Vellinga, die de komende tijd nog druk is met de praktische uitvoering van zijn routeplan.

Schaatsfabriek

Al babbelend zijn we zonder er erg in te hebben eigenlijk al snel in IJlst. Vlak voor de derde stad die de schaatsers passeren, komen we langs De Rat, een uit de Zaanstreek afkomstige houtzaagmolen uit 1683. De molen werd in 1829 gekocht door de burgemeester van IJlst, Ringnalda, die tevens houthandelaar was. Toen de molen overbodig werd ontfermde de gemeente zich over het monument. De Rat werd voorzien van nieuwe wieken en kap en kan sinds 1977 weer op windkracht hout zagen.

IJlst heeft wat met hout. Niet alleen waren er vroeger meerdere scheepswerven, eens stond hier ook de fabriek van Nooitgedacht. Daar werden houten gereedschap, speelgoed én schaatsen gemaakt. Toen er vorige eeuw nog strenge winters waren, draaide de fabriek jarenlang op volle toeren, want ook Duitsland en Zweden wilden de Friese doorlopers en houten noren. Als het vroor werden er wekelijks wel zevenduizend paar schaatsen afgeleverd; in 1958 zelfs 80.000 paar, wat zo’n honderd mensen werk opleverde.

Door het uitblijven van strenge winters moest de productie van schaatsen in 1975 worden beëindigd. Nooitgedacht ging nog een aantal jaren door met de fabricage van hoogwaardig gereedschap, maar ook die bezigheid moest door gebrek aan opvolgers worden gestopt. Wat rest is het museum op het oude fabrieksterrein waar van alles is te zien over de hoogtijdagen van het Friese bedrijf en een fraai monument bij het binnenkomen van het stadje.

Vellinga leidt me op weg naar het treinstation van IJlst langs eeuwenoude grachtjes met de typerende aan het water grenzende tuintjes waarop vroeger de was werd gebleekt en gedroogd. Aangekomen bij het station beslist de goeroe dat we eigenlijk net zo goed terug kunnen lopen. Wat doe je dan als ’volgeling’? Je volgt.

Wat & Waar?

Route: Elfstedenwandelpad, etappe van Sneek naar IJlst, lengte 9 km, 100% verhard. Honden toegestaan.

Horeca: op diverse plaatsen in Sneek en in IJlst bij het ’Wapen van IJlst’ waar wel honderd paar oude schaatsen aan het plafond hangen.

Download hier de route Friesland in pdf.