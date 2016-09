Vroege Vogel brengt vliegensvlug ontbijtjes

BAARN - Vrolijk, nauwgezet en bevlogen. Dat is Baarnse Merel Poppeliers (16). Met haar ontbijtservice Vroege Vogel maakt ze elke week haar Baarnse klanten blij. Afgelopen zaterdag was ’Special Day’. Ze bezorgde eenmalig ook in Soest.

Door Nina Menkeredactie@hollandmediacombinatie.nl - 4-9-2016, 10:21 (Update 4-9-2016, 10:27)

Zeven uur ’s ochtends. In Baarn is geen kip te bekennen. De lantaarns zijn net uit. Opgewekt opent Merel haar voordeur aan de Prof. Struijckenlaan. ,,Vanmiddag ben ik wel moe.” Ook moeder Johanneke van Nieuwkasteel is vroeg uit de veren. ,,Ik vind het leuk op te zijn als Merel bezig is. En de hond moet uit.”

Vorige maand werd Merel winnaar van het project ZomerOndernemer 2016 regio Amersfoort. Op 6 oktober strijdt ze in de landelijke finale. ,,Likes op Facebook helpen. En nieuwe klanten natuurlijk.”

Merel zit in 5 havo en vliegt elke zaterdag na de ontbijtservice naar haar horecabaantje. ,,Met Vroege Vogel verdient ze maar tachtig cent per ontbijt, dus haar bijbaan opzeggen is een risico”, legt haar moeder uit. Op de eettafel staat alles uitgestald. Voor 2,60 euro krijgen mensen een croissant, kuipje roomboter, Fairtrade-jam en een zakje thee.

Vandaag heeft ze acht adressen, soms wel zestien. ,,We gaan eerst naar de bakker.” Op meters afstand ruik je al versgebakken brood. Merel rekent haar croissants af. Bij thuiskomst staat haar moeder met koffie klaar. Ze is zichtbaar trots. ,,Het is háár bedrijf, maar we praten veel. Over hoe ze kan uitbreiden bijvoorbeeld.” Merel: ,,Die steun is fijn.”

De scholiere vult de ontbijtzakjes én voorziet ze van kaartjes met een persoonlijke boodschap. ’Make today amazing!’, is een van haar leuzen. ,,Ik wil elke keer wat nieuws schrijven. Bij een vaste klant is dat lastig. Soms vergeet ik wat ik eerder opschreef.” Ze stopt de pakketjes in haar fietskratje. De tocht begint. Klanten zijn blij als ze Merel zien. ,,Soms staan mensen nog in hun ondergoed. Dat hoort bij een ontbijtservice.” Mensen bestellen via Facebook. Soms ook voor een ander. ,,Nu krijgt een mevrouw een verrassingsontbijt, omdat haar moeder haar honderdste verjaardag viert.” Het miezert. ,,Regenpak? Echt niet!” Snel fietst ze naar Soest. ,,Soesters zeiden: ’Jammer dat ik buiten Baarn woon.’’ Maar vandaag ook voor hen een lekker ontbijt.

