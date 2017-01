Open zondag Velsertunnel trekt 10.000 man [video]

VELSEN-NOORD/-ZUID - Zo'n 10.000 mensen hebben zondag de Velsertunnel van binnen en van buiten bekeken. Hoewel de dag zaterdag afgelast was vanwege de slechte weersomstandigheden, kwamen de bezoeker zondag alsnog massaal kijken.

Door internetredactie - 8-1-2017, 16:45 (Update 8-1-2017, 16:53)

Rijkswaterstaat had voor beide dagen zo'n 11.000 kaarten vergeven en had besloten dat ook mensen met een zaterdagkaartje op zondag welkom waren. Daarvoor zijn wel veel extra medewerkers en beveiligers ingezet en ook was meer catering, parkeerruimte en waren meer fietsrekken geregeld.

Verreweg de meeste mensen kwamen uit de regio, volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Die rijden ook het vaakst door de tunnel en hebben ook best last gehad van de lange afsluiting.''

Foto: Hans Blomvliet

De hele dag konden mensen door de tunnel wandelen. Op een aantal plaatsen waren informatieborden en foto's van de renovatie opgehangen.

De tunnel was maandenlang dicht en is grondig gerenoveerd. Maandagmorgen 16 januari heropent de tunnel en kan het spitsverkeer er om uiterlijk 05.00 uur weer doorheen.

Het weekend daarvoor en de nachten daarna zal er enige verkeershinder zijn omdat veel tijdelijke verkeersmaatregelen ongedaan worden gemaakt.

Ilkel Taner, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat geeft aan dat de tijdelijke keerlussen hun werk goed gedaan hebben. Bij de renovatie is onder andere het ventilatiesysteem gemoderniseerd en de vluchtroute veranderd.