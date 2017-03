Nissan Qashqai gaat zelf rijden op snelweg

The new Nissan Qashqai

Het lijkt kort geleden dat Nissan zijn succesvolle Qashqai vernieuwde, maar dat was alweer in 2014. Tijd voor een nieuwe, vindt de Japanse fabrikant. Althans, een flinke facelift is het dit keer geworden. De vernieuwde Qashqai wordt momenteel voorgesteld op de Autosalon van Genève. Naast een aangepast uiterlijk krijgt de suv ook de beschikking over nieuwe rijhulpsystemen die deels autonoom rijden mogelijk maken. Hiermee maakt Nissan de Qashqai weer helemaal up-to-date. De in Engeland gebouwde Japanner stond aan de basis van...