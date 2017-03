Nieuwe Ford Fiesta ST heeft sterkste 3-cilinder

Een Ford Fiesta ST met 200 pk is tof, maar weinig verbazingwekkend. Maar wel als dat vermogen uit een 3-cilinder komt! We zagen de 1.5 liter Ecoboost 3-pitter al bijzondere dingen doen, maar dit is een nieuwe mijlpaal wat betreft vermogen in een productieauto. Met een koppel van 290 Nm moet de ST de sprint van 0 tot 100 km/uur in slechts 6,7 seconden kunnen afleggen. Verschillende rijstanden - normal, sport, track - bepalen ook het motorgeluid, zowel via speakers (kunstmatig...