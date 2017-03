Reïncarnatie Alpine eindelijk een feit

Hoelang wachten we al niet op de wedergeboorte van Alpine? Het reeds lang geleden aangekondigde model moet onderhand alweer aan vervanging toe zijn, zonder zelfs op de markt te zijn geweest...

Het is iets wat steeds vaker opduikt in autoland. De teasers, oftewel warmhoudertjes. Autofabrikanten proberen de belangstelling voor een nieuwe auto warm te houden door zo af en toe iets naar buiten te brengen, een detail of een vage foto waar we weinig mee kunnen. Het neemt soms hinderlijke vormen aan...