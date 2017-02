Volvo scoort met nieuwe suv’s

Foto Volvo De fraaie conceptauto met codenaam 40.1 moet uiteindelijk een nieuwe XC40 opleveren.

Niet één, maar twee nieuwe suv’s van Volvo dit jaar. Naast de nieuwe XC60 wordt ook de Volvo XC40 nog dit jaar onthuld. Dat heeft Volvo-topman Hakan Samuelsson bekendgemaakt.

Met de komst van de XC40 hebben de Zweden later dit jaar drie suv’s in het gamma. Eerst werd verwacht dat het model pas in 2018 getoond zou worden. De XC40 is de eerste Volvo die gebruikmaakt van het nieuwe CMA-platform, dat speciaal is ontwikkeld voor compacte auto’s. Later worden ook de combi...