Hyundai i30 in hart van de markt

De Hyundai i30 is gemaakt voor Europa, ontwikkeld in Duitsland en wordt gebouwd in Tsjechië. De derde generatie van de middenklasser moet gaan concurreren in het segment waar de Volkswagen Golf de dienst uitmaakt. Kan de ’Koreaanse Golf’ zich meten met de Europese top?

In een testfaciliteit naast de befaamde Nürburgring en een ontwikkelcentrum in Rüsselsheim probeert Hyundai zijn auto’s al enige tijd Europese normen en waarden bij te brengen. Die zijn nodig om als middenklasser succesvol te zijn in het competitieve...