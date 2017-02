Oude Range Rovers weer als nieuw

Klassieke auto's zijn hot, dat weten ze bij Jaguar Land Rover ook. Het bedrijf heeft daarom besloten om naast originele wagens uit de jaren vijftig nu ook de eerste generatie Range Rover te gaan restaureren. Daar moet je wel stevig voor in de buidel tasten: een exemplaar uit de jaren zeventig kost meer dan een gloednieuwe.

Klassieke auto’s in ere herstellen is big business. Jaguar Land Rover Classic begon daarom met ’Reborn’, een programma waar oude auto’s weer volledig in nieuwstaat worden...