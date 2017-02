Ook Opel omarmt stekker

Hij wordt stiekem al ’volks-Tesla’ genoemd. Hij doet het in elk geval net zo goed als de elektrische Tesla maar is wat gewoner om te zien. En hij is handzamer: de Ampera-e van Opel. De Duitse fabrikant gaat er met deze ’e-car voor de massa’ vol tegenaan in de strijd om de elektrische rijder.

De Ampera-e is volledig elektrisch en hij kan dik 500 kilometer op één acculading rijden. Theoretisch dan. In de praktijk betekent dat zo’n 350 kilometer. Ook helemaal niet...