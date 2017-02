In toekomst ook duurdere DS’en

Het duurste model van DS, de DS5, kost momenteel rond 45.000 euro in zijn duurste uitvoering. Maar DS-topman Yves Bonnefont wil in de nabije toekomst modellen lanceren die meer kosten dan het huidige topmodel. Hij ziet zelfs potentieel in types van meer dan een ton.

DS verdubbelt de komende jaren zijn productprogramma. Als eerste model verschijnt een suv, die begin maart op de Autosalon van Genève wordt getoond. Met dat model verhoogt DS al zijn prijsplafond. De suv wordt namelijk boven de...