Producent Kia laat zich van twee kanten zien

Ze zijn nog maar net naar buiten getreden met de nieuwe Picanto of fabrikant Kia toont zich van een geheel andere kant met de kakelverse Stinger GT.

De twee nieuwe Kia’s tonen aan hoe ambitieus de Zuid-Koreaanse autobouwer is. De nieuwe Picanto moet weer een succesnummer worden in het stadsautosegment. De designafdeling laat zien binnen uiterst beperkte buitenmaten een appetijtelijk model te kunnen creëren. Om de Stinger GT als aansprekend model neer te zetten, is eenvoudiger. Met dank aan zijn grotere lengte...