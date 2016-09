Nieuwe Citroën C3 met vleugje Cactus

Copyright William Crozes @ Continental Produtions

Met het ontwerp van de C4 Cactus deed Citroën een goede zet. En nu profiteert de nieuwe C3 daarvan mee. De Franse B-segmenter is compact en opvallend, en straks te koop vanaf 14 mille.

Door Peter Lodewijksp.lodewijks@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 17:42 (Update 8-9-2016, 17:42)

Citroën gooit het met de nieuwe C3 over een andere boeg. In plaats van het ietwat ingetogen design van de huidige versie, krijgt de opvolger een opvallende vormgeving. Wat direct in het oog springt zijn de zogeheten ’airbumps’ op de portieren, bekend van de C4 Cactus. Deze luchtkussens...