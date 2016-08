Luxe showroom Bentley

Zevenduizend vierkante meter showroom, een daktuin, een vip-suite en een lichtshow. Zo koop je sinds kort een Bentley in Dubai, waar het merk recent haar grootste showroom opende. Niet alleen kunnen klanten er naar nieuwe modellen komen kijken, ze kunnen er ook zien wat er allemaal mogelijk is in de auto’s. De gevel is het meest opvallende onderdeel van het pand. Met 160.000 leds, die alle kleuren kunnen weergeven én als videoscherm kunnen dienen.

Klanten worden op een speciale manier verwelkomd. Als...