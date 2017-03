Nora Fischer dolgelukkig in opera ’The New Prince’: ’Dit wordt spektakel’

Foto Marco Borggreve Nora Fischer: ’Het publiek zal zich zeker niet vervelen’.

Nora Fischer belooft: ,,Dit is niet ’zomaar’ een opera. ’The New Prince’ is bijna show. Dit wordt spektakel. De muziek is ook niet ’typisch modern’, maar toegankelijk. Je hoort er zelfs de musical in terug, maar dat wel met een ’draai’.’’

Door Hans Visser - 15-3-2017, 19:48 (Update 15-3-2017, 19:49)

’The New Prince’ toont de Italiaanse politiek filosoof Machiavelli die vijf eeuwen nadat hij zijn visie formuleerde op de ideale heerser, van dat boek een actuele uitgave maakt. ,,Het laat zien wat macht met mensen kan doen.’’

Saai onderwerp? Nora Fischer speelt twee vrouwen, die elk centraal stonden in een seksschandaal rond een Amerikaanse politicus. Bijvoorbeeld Monica Lewinsky, die Bill Clinton in moeilijkheden bracht. ,,Eén van mijn grappigste rollen ooit.’’

Er zijn meer rollen die tot de verbeelding spreken. Wat te denken van Osama bin Laden? Het script is dan ook van David Ignatius, journalist en auteur van bejubelde ’spannende’ romans. In de regie van Lotte de Beer beleeft ’The New Prince’ zijn wereldpremière op 24 maart als een van de pareltjes van het Opera Forward Festival ’17.

Traditie

Mezzosopraan Nora Fischer zingt weinig opera. Ze maakt liefst eigen producties met verrassende combinaties, buiten de concerttraditie.

,,Ik doe veel met nieuwe muziek. Daarmee trek je geen groot publiek, maar ik probeer nu eenmaal de klassieke muziek uit zijn ’bubbeltje’ te krijgen. Bijvoorbeeld door klassiek samen te voegen met andere genres, want ik geloof dat die heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Mensen houden van ‘hokjes’ maar dat is jammer. Daarom is het leuk aan die ’hokjes’ te rommelen. Soms voer ik klassieke muziek heel traditioneel uit, en soms maak ik er juist iets heel anders van. Zo werk ik met popgitarist Marnix Dorrestein aan een programma waarin we oude muziek bewerken tot een soort chansons.’’

Haar vader is dirigent Iván Fischer en haar moeder is blokfluitiste. Opgegroeid met de klassieke traditie dus?

,,Mijn ouders gaven me mee dat ik bij mijn eigen gevoel moet blijven. Niet zomaar doen wat de mensen blijkbaar normaal vinden. Misschien hoort dat ook bij deze tijd: door de invloeden van het Internet wordt je blik vanzelf breder. Jonge mensen trekken los van tradities een eigen plan.’’

Dat geldt wellicht ook voor de componist van de opera: Mohammed Fairouz. Hij is pas 31, maar internationaal spraakmakend. Komend seizoen is hij ’composer in residence’ bij het Amsterdamse Concertgebouw.

,,Ik denk dat juist al de invloeden van buiten die jonge componisten zo interessant maken. Tegelijk zie je dat jazzmusici componeren en een popgroep als Radiohaed kiest voor een gewaagde strijkersbegeleiding. Trouwens, de zangers in deze opera hebben verschillende achtergronden, van klassiek tot musical.

Machine

De productie levert haar veel plezier op. ,,Ik werk in een geoliede machine en zuig alles in me op, maar ik zou niet alleen maar in dit soort grote operaproducties willen zingen. De variatie die ik nu heb maakt dat ik me in elk project voor 300 procent kan geven.’’

’The New Prince’. Door: De Nationale Opera. Te zien: Amsterdam, Stadsschouwburg, 25, 25, 26, 28, 29, 31 maart. www.operaforwardfestival.nl