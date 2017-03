’Opera moet ook vragen stellen bij deze tijd’

Foto Allard Willemse Floris Visser

Wat is er toch aan de hand met de godin Europa? Wat ging er mis? Lang geleden kwam ze als meisje uit Noord-Afrika over de Middellandse Zee naar Kreta gezwommen, vol hoop en verwachting begon ze er iets nieuws, iets moois, maar hoe ging het verder?

Door Hans Visser - 15-3-2017, 19:41 (Update 15-3-2017, 19:41)

Tijdens het Opera Forward Festival laat de voorstelling ’Fortress Europe’ haar zien: oud en teruggetrokken levend in een Brussels appartement. Daar ziet ze op televisie hoe Noord-Afrikaanse vluchtelingen, gelukszoekers of wellicht terroristen diezelfde zee oversteken. Wat komen ze doen?

„Die vraag maakt van haar een angstig xenofoob hoopje populisme”, zegt Floris Visser, maker van de voorstelling ’Fortress Europe’ die maandag tijdens het Opera Forward Festival in première gaat. Calliope Tsoupaki schreef de muziek. „Ze woont in Nederland maar wortelt in Griekenland waar ze die vluchtelingen heeft gezien. Haar muziek heeft Griekse kenmerken, maar ook Arabische. Dat past precies bij dit verhaal.”

Welvaartsstaat

Het is de eerste opera uit de reeks ’Sign of the times’ waarmee de regisseur met zijn gezelschap Opera Trionfo wil reageren op de actualiteit. „We leven in de overgang naar een ander tijdperk zoals ooit het fin de siècle en de periode tussen de beide wereldoorlogen. Het populisme geeft aan dat het beschavingsideaal en de welvaartsstaat van onze grootouders niet meer op de huidige manier is vol te houden en het Europees experiment staat onder grote druk.”

„Daarom moet ook opera op die veranderingen kunnen reageren, anders is opera dood. Met het ijzeren repertoire kunnen we dit verhaal over ’Europa als fort’ niet vertellen. Dus maken we kleinschalige voorstellingen met een sterke verhaallijn rond drie à vier rollen. Niet langer dan 90 minuten, want we hopen dat publiek zal debatteren over de vragen die de opera losmaakt. Geen links politiek pamflettheater, want we zoeken actief de aanhang op van de PVV, Denk, Baudet en Jan Roos.”

’Fortress Europa’, door Opera Trionfo. Te zien: Stadsschouwburg, Amsterdam, 20, 21, 22 maart.

www.operaforwardfestival.nl